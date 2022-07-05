幼兒莫德納疫苗終於要來了！原定6月30日抵台的0到5歲莫德納疫苗，因文件問題而延遲到貨，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天終於宣布好消息指出，45萬劑莫德納幼兒疫苗預計7月6日上午會抵台，最快21日下午開打。

指揮中心日前表示，幼兒莫德納疫苗預計7月初進貨，但由於還沒上飛機，確切時程仍未知。莊人祥今天主動透露，45萬劑幼兒莫德納疫苗預計6日上午抵台，封緘檢驗需14天，大約7月20日可完成，21日起陸續配送給各縣市，最快當天下午提供接種。

至於日前到貨的首批Novavax疫苗50萬劑，預計7月8日開打，可供18歲以上民眾接種任一劑次。莊人祥表示，預計先配發38萬劑至各縣市，會根據每個縣市各劑次可接種人數估算，後續市各縣市接種情況，後續再將12萬劑配發下去，如仍有需求則會額外叫貨。

台北市衛生局率先透露，將準備2.5萬劑Novavax接種量能。至於其他縣市可獲配多少劑？莊人祥表示，目前正在通知各縣市，尚不方便先透露。

指揮中心統計，昨天（4）全台接種5萬8263人次，目前第一劑涵蓋率為91.33％，第二劑84.28％，第三劑70.40％。另外，5到11歲兒童疫苗接種如火如荼進行中，目前第一劑涵蓋率約75.6％，共接種107.9萬劑，第二劑涵蓋率約22.7％，共接種32.3萬劑。