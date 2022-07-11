基隆地標點亮「台灣摯友 敬悼安倍」文字，表達對安倍的悼念。（基隆市政府提供／陳彩玲傳真）

影》基隆地標連3日點燈 悼念安倍晉三

日本前首相安倍晉三8日遭槍殺，中央下令各級政府機關（構）、公立學校今日下半旗1天。基隆市政府於今晚開始為期3天，於地標點亮「台灣摯友 敬悼安倍」文字，表達對安倍的悼念。

基隆市長林右昌表示，台灣遭遇國際困難時，安倍晉三總是公開大力支持，不只曾經公開秀「台灣加油」標語、力挺台灣農產品，甚至在台灣最缺新冠疫苗時，促成日本贈送AZ疫苗來台，更支持台灣以觀察員身分加入WTO等。

林右昌說，得知安倍晉三過世消息感到十分惋惜，決定透過地標點燈方式，表達台灣對安倍的追悼及感謝，也感念他畢生對台灣的諸多貢獻。

觀光及城市行銷處長曾姿雯處長指出，基隆地標自軟硬體更新後，可配合不同時事變換及呼應點燈；此次，安倍晉三身故，讓國人感到震驚難過，市府在即日起至13日，晚間6時至12時以象徵純潔和平的白光，搭配「台灣摯友 敬悼安倍」文字點燈，以示悼念。