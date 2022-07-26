知名川菜老店「黔之園」第三代富少葉吏循（Birch），被檢警查獲涉嫌販賣二級毒品大麻，檢警估計陸續販售200克大麻菸草、20包大麻花以及100克搖頭丸等毒品，台北地檢署因葉男否認販毒，26日依《毒品危害防制條例》起訴，且他犯後態度不佳，請求法院從重量刑。

在西門町70餘年的黔之園川菜，是葉男祖母經營，葉出生於美國，20歲那年美國洛杉磯住處遭遇槍擊後急返台就學，14年後將他在美國覺得最好吃的美式越南河粉引進台灣，打造專賣店「洛城」，因具有餐飲世家背景，不少媒體採訪報導。

士林分局獲報，得知北市有情侶疑似販毒，報請台北地檢署檢察官指揮，檢警在3月16日搜索該對情侶，查扣200克大麻、100克搖頭丸，以及5支非法進口的電子菸，2人坦承在3月14日，以約24萬元向在酒店認識的男子購得，檢警調閱監視器畫面，查出賣家是葉男。

檢警監控發現葉3月19日又連繫買家，以20多萬元代價提供毒品，檢警當場逮到葉男並查獲20包大麻花、40支電子菸，當時葉坦承犯行，並表示自己也有吸食，但驗尿呈現陰性反應，檢察官訊後諭知30萬元交保。

但葉交保後翻供否認販毒，辯稱只是幫友人訂貨，沒有獲利，檢察官今依販售二級毒品罪既遂、未遂2罪起訴葉，並請求法院從重量刑。依法，販售二級毒品，最重可處無期徒刑或10年以上徒刑。

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