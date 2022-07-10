中華快遞不滿低薪揚言罷工，工會稍早宣布，董事長黃振忠已簽下協議書，將調薪5000元且不影響績效獎金、薪資結構與相關辦法參考母公司並與工會協商，後續也不會對工會有任何秋後算帳的行為，工會明天會再和中華郵政高層協商，因此罷工行動暫緩。

中華快遞員工底薪未逾3萬，今（10）日中午北中南逾百名會員頂著烈日再度來到交通部前，要求終結血汗低薪，兩大訴求包括「加薪5千元」以及「不扣績效獎金」，矢言今日一定要拿到高層簽字承諾，否則不排除明日全台約170人參與總罷工。

工會表示，中華快遞的責任是準時運送銀行票據，對維護金融業的秩序非常重要，「月薪27000元的外務員，運送的票據金額可能高達上千萬甚至上億，天天日曬雨淋，讓票準時軋進去，因為我們背負的一張票不只是一張紙，而是能讓無數中小企業周轉順利！」但快遞員的薪水在物價高漲的台灣社會已經快要活不下去。

中華快遞公司與工會今天下午協商達成初步共識，董事長黃振忠同意調薪等訴求，相關細項將在明天再次召開會議協商，預計最快21日董事會就可通過加薪案，工會也宣布罷工行動暫緩，「希望明日跟今日一樣順利，我們認為這是勞資雙贏」。