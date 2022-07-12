近日中華快遞工會成功調薪5000元，觸動台鐵員工最敏感神經；繼台鐵產業工會今日呼籲「基層營運人員立即調薪5000元」、「資位人員待遇表比照郵政單位」，台鐵企業工會也隨即呼籲台鐵盡速改善低薪現況，且台鐵公司資本額應足額；上述兩項如台鐵無善意回應，工會即刻啟動中秋節不加班活動。

台鐵工會表示，經台灣鐵路工會第15屆第15次擴大常務理事會決議，工會呼籲資方，盡速改善低薪現況，給予會員提高薪資待遇。另子法訂定的部分，公司章程中資本額應足額，且應確保公司化後，員工薪資及福利制度能明文保障。工會表示，以上要求如資方無善意回應，工會即刻啟動中秋節不加班活動。

台鐵工會表示，台鐵長期低薪制度，導致多年來無法留住人才，各單位始終無法補足人力缺額。工會之前已發函要求調薪，至今仍未接獲資方回應，「如此態度，已著實讓工會評估啟動勞資對抗活動！」

台鐵工會表示，而對於台鐵公司化資本額的計算，資方於8日子法談判第2次會議中，延續前次會議議題，洋洋灑灑長篇大論解說，但只是滿篇謬論。

工會認為，公司化後，職工福利的各項激勵措施要能順利推動，以提振會員士氣，及對台鐵歸屬感，未來勢必需要足夠資金，來執行各項福利精進方案；因此工會堅決要求公司設立資本額必須足額，公司設立時，初次提撥制福利金才可一次到位。

至於公司化後，是否會依據公司經營狀況，向下調整會員薪資福利？工會認為，未來台鐵公司仍肩負政府政策，其獲利勢必有限，甚至仍有虧損；為避免會員因公司經營不善，導致薪資福利調降，特此強烈要求資方，必須於子法中明文保障，不受公司營運影響。

工會表示，調薪的訴求至今仍無下落，且工會實在不能接受子法談判時資方的態度；資方必須以最高標準看待工會所提事項，並認清各項議題的決策層級，無須持續派出毫無決策權的談判代表，否則勞資對抗將無日無之。