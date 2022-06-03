台61線西濱快速道路苗栗縣通霄段南下115公里處，大貨車遺落大量汙泥，造成7車追撞事故。（消防局第4大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

台61線西濱快速道路苗栗縣通霄段南下115公里處，大貨車遺落大量汙泥，造成7車追撞事故。（消防局第4大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

台61線西濱快速道路苗栗縣通霄段南下115公里處，大貨車遺落大量汙泥，造成7車追撞事故。（消防局第4大隊提供／謝明俊苗栗傳真）

台61線西濱快速道路苗栗縣通霄段南下115公里，2日深夜發生1部大貨車載送汙泥等廢棄物，不慎遺落大量汙泥在路面，由於2日深夜正值端午節連假前夕，大量車潮湧入西濱，結果造成7部轎車失控打滑追撞，4人受傷送醫，警方正循線追查通知大貨車司機到案，追究相關肇責。

2日晚間正值端午節連假開始，台61線西濱快速道路南下車道出現大量車潮，深夜10時30分左右，1部大貨車沿南下車道行駛至通霄鎮新埔段115公里處，自車後貨斗掉落大量汙泥到路面，前後約有30公尺長，後方駛來多部小轎車輾過油汙失控打滑、追撞，還有車子側翻，總共造成7車連環事故，現場一片凌亂，也造成全線交通中斷。

苗栗縣消防局勤務中心獲報派出通霄、西湖霄等分隊，由小隊長吳文堂帶班趕往現場，將現場4名傷者分送通霄鎮光田醫院、苑裡李綜合醫院救治，另有2名駕駛自認無礙拒絕就醫。

由於西濱快速道路缺乏監視系統，轄區苗栗警方正循線追查肇事大貨車究責。