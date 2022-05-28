台中市北區梅川遭排放黑色汙水，汙染河川水體。（環保局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市環保局獲報後透過下水道系統圖資，掌握暗渠水路流向，立即追查到汙染源來自1公里外的加油站附設洗車場設備的沉澱汙泥。（環保局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市環保局獲報後透過下水道系統圖資，掌握暗渠水路流向，立即追查到汙染源來自1公里外的加油站附設洗車場設備的沉澱汙泥。（環保局提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市北區梅川疑遭偷排廢水、水色黑濁，民眾拍下梅川遭染黑照片，向市府檢舉陳情，經環保局調查發現是位在北屯區某加油站業者，將附設洗車場裡清理洗車設備產生的沉澱汙泥，洩漏排放至梅川導致汙染水體，將依《水污染防治法》重罰50萬元以上罰鍰。

台中市因現代化發展，許多溝渠河道已加蓋及地下化，增加了水污染來源追查難度，不肖業者利用廢水進入暗渠後不易追查的特性，心存僥倖隨意偷排廢水；北區梅川過去就曾發生水汙染事件，這次又有民眾發現水溝內有長長一道黑色廢水流入梅川。

為了追查黑水汙染源頭，環保局透過下水道系統圖資，掌握暗渠水路流向，發現這家查獲位在北屯區崇德路二段的加油站附設洗車場，業者抽取設備產生的沉澱汙泥時，卻未妥善收集處理，導致洩漏、排放至梅川。

「環保沒死角，取締沒假期！」環保局長陳宏益強調，透過雨水下水道系統圖資，稽查同仁們獲報後立即展開地毯式搜索，並在汙濁廢水尚未消散前，加速追查，最後在1公里外的北屯區崇德路與文心路口，成功查獲汙染源就來自該路口加油站的附設洗車場設備。

陳宏益呼籲，業者清理汙泥作業時，應謹慎並妥善處理，避免汙染河川水體，若因而汙染環境污染，恐將面臨高額罰鍰，且衍生後續清理、賠償等費用，得不償失。

環保局指出，當場立即命業者改善、並清理洩漏污泥，避免持續汙染，依據《水污染防治法》第8條規定，得裁罰6萬元以上、2千萬元以下罰鍰，此案依違規情節計算裁罰額度，將裁罰50萬元以上罰鍰。

環保局表示，為維護台中市河川水體品質，市府宣導與稽查並重，如查獲惡意排放廢水等重大違規情事，將依法嚴懲；民眾若發現水色異常、或事業偷排廢水，可撥打環保局報案專線04-23280380檢舉，或利用免付費專線0800-066666通報，將盡速派員前往查處，共同守護環境、愛護家園。