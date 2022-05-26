台61線西濱快速道路後龍段因橋梁改建工程封路改道，已發生4起重大車禍。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

台61線西濱快速道路後龍段因橋梁改建工程封路改道，已發生4起重大車禍。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

台61線西濱快速道路後龍段因橋梁改建工程封路改道，已發生4起重大車禍。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

台61線西濱快速道路後龍段104至107公里處，因後龍觀海大橋及西湖溪橋整修改建工程，自今年3月21日起封閉部分車道施工，2個月下來至少已造成4起重大車禍事故，最嚴重的一起，是5月22日發生一部轎車誤入車道倒車改道，卻造成5車連撞意外，公路總局遲遲未改善施工路段警示，未來恐將有更多事故發生。

台61線西濱快速道路苗栗縣後龍觀海大橋及西湖溪橋，因建成啟用已達25年，受濱海含鹽海風侵蝕影響，交通部公路總局斥資21億進行橋梁全面改建，第1階段施工從今年3月21日至明年9月30日止，封閉北上車道104到107公里北上車道，改由南下車道雙向行駛。

施工封閉路段因適逢轉彎路面，同時，從後龍鎮台6線公司寮進入台61線匝道，車道迅速縮減，再加上近期經常出現天雨情況，封閉施工後已連續發生至少4起交通事故，其中3起是大貨車、曳引車事故，首先是5月3日，1部曳引車突然在行經104.9公里處，突然衝撞中央分隔島，雖未造成人員傷亡，但也導致現坦交通中斷達2個小時。

5月6日深夜，1名葉姓司機駕駛大型砂石車，行經台61線南下107公里赤土崎路段，因車道突然縮減，葉某一時反應不及，失控撞及路旁大型門架，砂石車頭撞毀，車上所載泥土灑滿整個車道，現場交通一度中斷，警方及公路局清理至7日清晨6點多才恢復通行。

5月14日凌晨，1名吳姓司機駕駛大貨車行經台61南下106.9公里處，再因現場車道縮減，反應不及，失控撞及分隔的紐澤西水泥護墩後翻覆，現場清理3個小時後才恢復交通。

5月22日晚間，1部小轎車行經台61線南下106.9公里處，因施工封閉變更車道，駕駛未注意駛到最外車道，一時緊張停車，再倒車準備左轉回到主車道時，遭後方另1部小轎車撞及，第1部轎車被追撞及中央紐澤西水泥護墩，水泥護墩崩裂碎塊噴飛至對向北上車道，結果先後有3部轎車駛來，來不及躲避撞上，總共造成5部小轎車事故，幸好都未造成人員死亡。

由於近期梅雨鋒面停滯帶來持續降雨，更增施工路段行車危險，施工單位若再不改善警示效果，未來恐將引發更嚴重事故。