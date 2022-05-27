台61線翻車事故！化學槽車「閃坑洞」翻覆 駕駛擦挫傷 18:142022/05/27 中時 蔡明亘 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台61線一輛化學槽車今下午發生翻覆事故。（翻攝照片／蔡明亘桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台61線西濱快速道路50.6公里處，今日下午發生翻車事故，一輛化學槽車疑似為閃避路面坑洞不慎翻覆，該路段一度僅剩路肩可通行。據了解，化學車駕駛僅擦挫傷，目前事故現場已排除，詳細情況尚待警方進一步釐清。 金門自小客追撞大貨車 車頭毀幸駕駛均未受傷 台64五股段嚴重車禍！2輛BMW碰撞成廢鐵 1死1重傷 驚險逃生畫面曝光！台61平面道遭淹沒 救生圈救出險滅頂女駕駛 #翻覆 #台61線 #化學槽車 #駕駛 #擦挫傷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 桃園2轎車擦撞四輪朝天 1騎士衰遭波及釀4人傷 20:192022/05/22 社會 汽車迴轉「直行騎士撞進車底」雙腳抽搐 頭部重創急送醫 11:242022/05/27 社會 金門10分鐘內2起車禍 釀2人手腳擦挫傷 16:302022/05/23 社會 男子走錯車道竟倒車左轉 害4車追撞、1人輕傷送醫 12:522022/05/23 社會 台64線重大車禍 2寶馬深夜追撞翻車1死1命危 11:582022/05/25 社會 台64線2寶馬追撞 一車側翻1死1命危 04:102022/05/26 地方新聞 出門買早餐失控自撞車頭全毀 嘉義58歲駕駛慘卡車內 12:012022/05/22 社會 連夜大雨道路積水 彰化大貨車打水漂自撞分隔島翻覆 10:572022/05/27 社會 大貨車停路中「買湯包」 後車連按1分鐘巨響喇叭網讚爆 20:012022/05/25 社會 夫妻車上口角 竟大開車門行駛600米 12:252022/05/24 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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