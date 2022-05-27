台61線西濱快速道路50.6公里處，今日下午發生翻車事故，一輛化學槽車疑似為閃避路面坑洞不慎翻覆，該路段一度僅剩路肩可通行。據了解，化學車駕駛僅擦挫傷，目前事故現場已排除，詳細情況尚待警方進一步釐清。

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