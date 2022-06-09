白色小客車不明原因先撞上反光桿衝上分隔島（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

最後整輛車卡在汽、機車分隔島上。（翻攝照片／高雄洪靖宜傳真）

高雄小港區中山路上一輛白色自小客車不明原因衝向反光桿後，整輛車轉了方向遭後方大貨車撞上右車身，最後整輛車就卡在汽車道和機車道中間，車體嚴重毀損、變形，車殼零件全噴飛一地，駕駛多處受傷緊急送醫。

據警方初步調查，48的洪姓駕駛9日8時51分左右，駕駛白色自小客車沿中山四路西向東行駛時，不明原因衝向反光桿後，整輛車衝上分隔島後，甩尾偏向第4快車道後，遭同向後方的大貨車，正面撞擊右側車身，自小客被撞上後整輛車又被翻了過來，最後整體卡在右側汽、機車分隔島上，但車體嚴重毀損、變形，車殼零件全噴飛一地，擋風玻璃碎成大片蜘蛛網狀，騎在機車道的機車騎士也差點被波及，全嚇壞緊急煞車，靠路邊停。

洪姓駕駛全身多處受傷，送往小港醫院救治中，仍待抽血檢驗有無酒駕，而大貨車林姓駕駛酒測值0，全案由小港分局交通分隊與小港派出所現場處理，由於正值上班時間，警方在一小時左右處理完畢，恢復交通順暢。