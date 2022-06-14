台74追撞事故 大貨車側翻橫躺車道2傷 全線一度回堵 12:032022/06/14 中時 陳淑娥 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大貨車追撞前方小貨車後側翻橫躺車道。（民眾提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 小貨車遭後方大貨車追撞。（民眾提供） 台74線快速道路14日上午發生車禍，北上18.5公里處，大貨車追撞前方小貨車後側翻橫躺車道，造成2人受傷送台中慈濟醫院，全線交通一度受阻回堵至2公里處松竹路匝道口，大雅警分局將車輛疏導至潭子匝道下，目前已恢復通車，車禍原因及駕駛身分待釐清中。 水源快速道路連環撞！女駕駛「碰一聲」嚇死 車內驚悚慘叫 台中豪宅樹牆 遮住行車視線惹怨 半百車齡老火車 現身台中車站 #追撞 #車道 #快速道路 #潭子 #台74 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 恐怖撞擊瞬間曝 19歲男無照「完全沒減速」撞3車 車頭全爛 14:172022/06/12 社會 熱心但超驚險！ 天色昏暗熱血阿伯快車道掃街 12:102022/06/11 社會 台74大貨車翻覆2人送醫 2線封閉車流回堵紫爆 10:292022/06/14 社會 全台最美麗潭雅神綠園道 Tiffany綠行人橋添增獨特意時尚 14:122022/06/11 生活 重機車友遭汙名化 籲檢討道路設計 04:102022/06/06 地方新聞 潭子國中老舊校舍設備更新經費缺 教育局：盡快籌措改善 15:132022/06/09 寶島 中市潭雅神綠園道人車分道 蒂芬尼綠行人景觀橋絕美 15:592022/06/10 寶島 桃園女車突拋錨「後車狂按喇叭」秒急哭 暖警推車解圍 20:102022/06/09 社會 神的視角！阿勃勒盛開 嘉縣處處皆見黃金海 13:482022/06/09 生活 新北重新橋機車道區間測速 首日啟用情況出爐 14:382022/06/08 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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