小貨車遭後方大貨車追撞。（民眾提供）

台74線快速道路14日上午發生車禍，北上18.5公里處，大貨車追撞前方小貨車後側翻橫躺車道，造成2人受傷送台中慈濟醫院，全線交通一度受阻回堵至2公里處松竹路匝道口，大雅警分局將車輛疏導至潭子匝道下，目前已恢復通車，車禍原因及駕駛身分待釐清中。