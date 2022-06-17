國道3號彰化快官路段17日晚間發生5車追撞車禍。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

國道3號北向203.4K處，17日晚間發生5車連環大追撞，占用佔用2線車道，兩名駕駛送醫，駕駛疑似未保持適當距離，造成先是兩車追撞後，如打保齡球，5車都接連撞擊、偏離車道，占用兩線車道，造成車流大回堵。

國道七隊表示，車禍發生在晚間7點23分發生，初步調查，疑似未保持行車距離，車禍發生緊急派員協助處理現場，進行拖吊，2名駕駛和乘客送醫，全線在晚間8點20分恢復通車，肇事責任歸屬還待進一步釐清。