國道3號北向203.4K處，17日晚間發生5車連環大追撞，占用佔用2線車道，兩名駕駛送醫，駕駛疑似未保持適當距離，造成先是兩車追撞後，如打保齡球，5車都接連撞擊、偏離車道，占用兩線車道，造成車流大回堵。
國道七隊表示，車禍發生在晚間7點23分發生，初步調查，疑似未保持行車距離，車禍發生緊急派員協助處理現場，進行拖吊，2名駕駛和乘客送醫，全線在晚間8點20分恢復通車，肇事責任歸屬還待進一步釐清。
國道3號北向203.4K處，17日晚間發生5車連環大追撞，占用佔用2線車道，兩名駕駛送醫，駕駛疑似未保持適當距離，造成先是兩車追撞後，如打保齡球，5車都接連撞擊、偏離車道，占用兩線車道，造成車流大回堵。
國道七隊表示，車禍發生在晚間7點23分發生，初步調查，疑似未保持行車距離，車禍發生緊急派員協助處理現場，進行拖吊，2名駕駛和乘客送醫，全線在晚間8點20分恢復通車，肇事責任歸屬還待進一步釐清。
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