宜蘭縣冬山鄉1名25歲楊姓女子駕駛自小客車沿三星路一段往羅東方向時，從機車道超車不慎擦撞停在路邊的小貨車，波及到路邊的行人，接著翻滾數圈才停下來，超大撞擊聲嚇壞附近居民，所幸均無生命危險。（宜蘭縣警察局羅東分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

宜蘭縣冬山鄉1名25歲楊姓女子昨（22日）下午4時11分，駕駛自小客車沿三星路一段往羅東方向時，從機車道超車不慎擦撞停在路邊的小貨車，波及到路邊的行人，接著翻滾數圈才停下來，超大撞擊聲嚇壞附近居民，所幸均無生命危險，楊女經酒測超過法定標準值，全案依公共危險罪送辦，肇事原因尚待調查釐清中。

據了解，在柯林五路與三星路一段路口發生事故，當時楊女駕駛白色自小客車，欲從機車道超車，擦撞停在路邊的小貨車及站在路邊剛買完水果準備回家的行人，小客車接著翻滾了數圈才停下來，附近居民聽聞超大撞擊聲，紛紛跑出門外探究竟，車子殘骸碎片散落滿地，地面上高速摩擦的痕跡，令人看了瞠目結舌。

宜蘭縣冬山鄉1名25歲楊姓女子駕駛自小客車沿三星路一段往羅東方向時，從機車道超車不慎擦撞停在路邊的小貨車，波及到路邊的行人，接著翻滾數圈才停下來，超大撞擊聲嚇壞附近居民，所幸均無生命危險。（宜蘭縣警察局羅東分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

楊女聲稱自己只喝了2瓶啤酒而已，不曉得會這麼嚴重，肇事後還想逃逸，行徑讓人傻眼；楊女經酒測酒測值每公升超過0.83毫克，此次撞擊造成楊女左手、腳擦挫傷，行人頭部及四肢擦挫傷，雙方送醫治療，所幸均無生命危險。

宜蘭縣警察局羅東分局呼籲，民眾勿存有僥倖心理，酒後駕車嚴重危害自身及他人生命安全，警方將持續加強執法強度，貫徹酒駕零容忍政策。

宜蘭縣冬山鄉1名25歲楊姓女子駕駛自小客車沿三星路一段往羅東方向時，從機車道超車不慎擦撞停在路邊的小貨車，波及到路邊的行人，接著翻滾數圈才停下來，超大撞擊聲嚇壞附近居民，所幸均無生命危險。（宜蘭縣警察局羅東分局提供／吳佩蓉宜蘭傳真）

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