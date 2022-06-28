上將梨為三星鄉高經濟作物之一，每年 6、7 月間為採收季， 因上將梨具有汁多、果核細、口感清甜等特色，深受消費者喜愛，為防宵小有機可乘，基於保障梨農終年辛苦的成果與收益，宜蘭縣警察局三星警分局今年持續結合梨農、民防義警及社區巡守隊等民力，組「護梨」防護網，防止宵小做歹。

三星分局指出，為保障梨農終年辛苦的成果，與梨農不時做協調溝通，加以盤點、修正「護梨專案」勤務，建構最妥善的防護網，藉以保障梨農生計及權益。該專案自6月15日起至7月25日止，為期40天，因氣候因素致採收期拉長，三星分局將適時做滾動式調整。

三星分局表示，採定線、不定線問候式巡守及不定點埋伏，同步結合編組梨農產銷班及三星鄉6個守望相助隊加入巡守行列，再與梨農建立LINE群組，使資訊做最有效率的傳遞，同時也宣導梨園飼養犬隻、增購監視錄影設備，以提升自我防衛量能，讓宵小無所遁形，並請民眾加強宣導，若發現可疑人事物立即報案。