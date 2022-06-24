藝術界提到宜蘭龜山島，總是帶著濃濃情感。前輩畫家楊三郎以前畫龜山島，喜歡加顆夕陽，成為「有滷蛋海景」，洛陽紙貴，曾經搶手至極。

鄉土文學家黃春明的文學作品中，細數遊子鄉愁，「看到龜山島，家就到了」，也是大家朗朗上口的日常，家的感覺，就在那遠遠的夕落波光中。

雖不是宜蘭人，但在盛夏藍藍海水呼喚中，心繫著宜蘭那份鄉野情愁。

鋼琴家嚴俊傑剛完成「一日三情」的鋼琴馬拉松音樂分享會，難得走出琴房，直奔宜蘭海邊，一解他鎮日與鍵盤為伍的壓力，有幸成為散心陪客，也跟著沾大自然的光。

我們踩著宜蘭浮子返鄉尋根的相同步伐，輕快上路，在頭城火車站停車，沿著附近斷斷續續的老城舊街、農村市集，尋找那熟悉又陌生的家鄉感覺。

六月的宜蘭，是草綠色秧田挺胸昂頭的季節，隨著輕柔海風翻騰，淡淡的泥土香，頗能解人心愁。

遙望龜山島，在水天一色中，怡然自得，滿地柔細沙灘，讓人忍不住脫下鞋子，輕鬆漫步。碧藍海水，隨著波濤節奏，果然是一波未平一波又起，頗為忘憂，也引人遐想。

對於即將遠行的音樂人來說，龜山島彷佛成為心靈療癒的原鄉！

作者為典藏雜誌社社長

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