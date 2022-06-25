宜蘭縣政府縣政顧問林定三獲日本政府頒贈「旭日双光章」，宜蘭縣長林姿妙今天（25日）前往恭賀，感謝林定三長久以來對宜蘭農特產品推廣的貢獻，並請林定三持續協助縣政府及地方農業團體，將宜蘭米等優質農產品外銷至日本等國際市場。

今年72歲的林定三是壯圍鄉農家子弟，現為宜蘭縣政府縣政顧問及工研院特聘專家，早年曾在日本及美國留學，畢業後陸續投身畜牧飼料、牧草、冷凍蔬菜及加工食品貿易業。

林定三在2009年取得日本「米．食味鑑定士」資格，2014年取得「三星米匠師」及「米炊飯師」資格，堪稱日本米專家，10多年前開始協助地方將日本越光米原種引進宜蘭五結及壯圍鄉，並定期更新稻種，以確保越光米品質及純淨度，為宜蘭推動越光米品牌（如五結鄉農會夢田越光米等）奠定良好的基礎。

林姿妙縣長對於林定三顧問榮獲日本頒贈「旭日双光章」，表達祝賀之意，林姿妙表示，宜蘭與日本米相同，一年僅收穫一期稻作，因農田有適當的時間休養生息、恢復地力，使宜蘭米品質特別好、口感特別香Q。

宜蘭縣政府農業處表示，「旭日章」為日本政府授與日本國人與外國人的勳章，以「對日本國家公共有功勞者中，有引人矚目的顯著功績」為敘勳要件，「旭日双光章」則為其中一個級別。