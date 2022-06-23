國道1號苗栗路段，今天上午連續發生2起國道工程緩撞車遭撞擊事故，1人受傷送醫。國道員警指出，初步已排除酒駕肇事嫌疑，肇事原因不排除駕駛未注意路況釀禍。

國道警察局第2大隊造橋分隊長趙冠瑜指出，上午8時許接獲通報，國道1號南下122.8公里發生車禍事故，員警到場發現是一部自小客車因開啟自動駕駛，不慎追撞前方施工車輛緩撞車，當時施工車輛正在執行撿拾輪胎胎皮掉落作業，造成自小客張姓駕駛（29歲）遭受輕傷送醫。

國道1號苗栗路段23日上午發生2起國道工程緩撞車遭撞擊事故，其中一起為一輛自小客車因開啟自動駕駛，不慎追撞前方施工車輛緩撞車，當時施工車輛正在執行撿拾輪胎胎皮掉落作業，自小客張姓駕駛受傷送醫。（圖/ 中央社）

趙冠瑜表示，事故剛剛排除，9時許又接獲另外一起緩撞車遭撞意外，原本在國道1號北上144.3公里內側車道，進行路面清掃作業的工程緩撞車，同樣遭到後方自小客車撞擊，幸運沒有受傷的陳姓女駕駛（43歲）疑因突然恍神而肇事。

警方表示，近期常發生工程緩撞車遭追撞意外，主要原因都是駕駛未注意前方路況釀禍，提醒用路人，雖然車用科技設備越來越健全，有自動駕駛或防撞警示，但國道車速較快，上路時應避免分心，隨時注意路況，以確保安全。（編輯：李錫璋）1110623