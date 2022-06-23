30幾歲的簡姓男子今年2月開車載3名幼童上國道1號，3童在車上把玩煙火，意外被簡男放在車上未熄滅的菸蒂引燃，簡男便打開車窗，導致煙火亂竄出車外，嚴重影響後車行車安全。台南地院審結，依妨害公眾往來安全罪，判簡男拘役35天，得易科罰金3萬5千元。可上訴。

判決書指出，簡男今年2月15深夜駕駛自小客車搭載3名未成年兒童，行經國道一號安定路段時，任由3名幼童在後座把玩煙火，而簡男未熄滅的菸蒂意外點燃煙火，簡男見狀打開車窗，導致煙火向外爆炸噴發。

後方的車輛發覺前車突然有煙火從車窗竄出，還有爆炸聲響，不曉得發生何時，便報警處理，警方趕往現場了解，才發現是3名幼童釀禍。案經國道警察函送地檢偵辦，檢方偵結聲請簡易判決。

台南地院審結，認簡男明知高速公路車流量大，有突發事故容易促使駕駛受驚嚇，導致無法控制車輛進而引發連環追撞，卻任由兒童在車內玩煙火，意外引燃煙火後，還開車窗縱放煙火炸出車外，無視往來公眾通行安全，考量其坦承犯行，依妨害公眾往來安全罪，處拘役35日，得易科罰金3萬5千元。可上訴。

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