陳忠志是台南少數果園安裝防猴電網農友，認為電網確實有效果。（劉秀芬攝）

台南今年山區芒果結果率差，更有楠西、南化農友反應，山上雜果結果也少，獼猴往山下果園跑，猴害肆虐較去年嚴重；台南市農業局表示，自林務局2016年起輔導農民架設電網圍防治獼猴危害農作，台南雖有10多人提出申請，但只有3人真正安裝，但確實達到防治效果，今年也將持續宣導。

楠西農友表示，今年農友間互相通報，猴害問題比去年嚴重，研判是山上雜果也少，導致猴群跑到果園肆虐。陳姓農友表示，以前芒果產量多，猴子少，近幾年猴子愈來愈多，前兩年被糟蹋上萬顆，他只好在果園養了11隻狗驅猴，但是防不勝防，今年結果率差、價格高，已被糟蹋4000多顆，損失慘重。

另一名農友表示，以往都用沖天炮驅猴，但是效果不彰，人不在果園，猴子就來；而且猴子看到果園套袋，就知道芒果可能成熟了，拆開袋子亂咬一通，未熟的咬一口就丟在樹下，農友在前面果園忙，猴子就偷偷從另一端去偷採，尤其以早上及傍晚最常出現。

農友陳瑞章表示，有看過農友自己裝設簡易電網，但猴子久了就知道要跳高一點躍過，效果不是很好，因此他今年有意申請農業局的補助，裝設驅猴電網。

玉井玉天冰舖老闆陳忠志在斗六山也有一塊農地種芒果，3年前因猴害嚴重，他從網路得知可向農業局申請驅猴電網補助，主動向公所詢問，第1年先安裝100公尺長，但猴子從果園另一側進攻，他只好把果園另一側也加裝電網，目前效果不錯。

農友表示，很多人聽說明會後，還是打退堂鼓，原因很多，除了經費太高，農地是林班地無法申請，或是農地是租來的，地主不答應。此外，山區地形陡峭，猴子易從樹梢越過電網，也是農友覺得效益不高原因。

農業局表示，裝設電網成功原因之一，就是要設置隔離帶，清除臨近雜木，或是離果樹要有一點距離，農業局7月起將於左鎮、玉井、大內區舉辦3場說明會，邀請專家學者講授防治台灣獼猴注意事項，並安排綜合討論，說明裝設電網的經費與效果等相關內容。