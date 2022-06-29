車輛深陷泥濘的果園，古坑分駐所2名員警前往救援，但車輪深陷加上高低落差動彈不得，請拖吊業者搭橋才解困。（斗南警分局提供）

來自高雄的37歲翁姓小姐日前到斗六事出差，返程依照手機google導航，結果被帶到古坑鄉的農路迷航，車輛深陷泥濘的果園，古坑分駐所2名員警前往救援，但車輪深陷加上高低落差動彈不得，花了4000元請拖吊業者搭橋才解困。

國道三號高速公路古坑交流道的北上、南下入口位於不同村落，下錯交流道就無法原路上，雖然2個交流道口不難找，但手機導航常會引導至小路，造成外地用路人迷航。

日前一名高雄翁姓女子到斗六出差，回程聽從手機的Google地圖導航指引，結果在古坑村一處高速公路涵洞下的農路迷路，該條路是死巷，當翁女發覺不對勁時想回頭，卻倒車滑入果園內，當時下著滂沱大雨，車輪愈掙扎陷愈深。

幸好該處還有手機訊號，翁女打110求救，古坑分駐所員警黃智壕、楊宗霖依據翁女手機的衛星座標，5分鐘內就抵達馳援，但翁女車身完全掉入果園內又被果樹卡住，無法靠駕駛技術脫困，只好請來拖吊車救援。

翁女脫困後，2名員警以巡邏車前導，花5分鐘就上古坑交流道返回高雄。

警員黃智壕說，導航的邏輯是一直往前，除非沒有路才會告知迴轉，該名迷路的女士直到開入前方無路的農路才想回頭，但一心急角度沒抓好，倒車時滑進果園，花1個多小時脫困虛驚一場。