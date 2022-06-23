緩衝車當時進行撿拾輪胎胎皮作業。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

第2起事故被撞的緩衝車，當時正在內側車道清掃路面。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

第2起事故也是追撞緩衝車。（翻攝照片／李京昇苗栗傳真）

國道1號苗栗段23日早上接連發生連2起車禍，分別是國1南下122.8公里苗栗頭屋路段，以及北上144.3公里苗栗銅鑼路段，2起車禍雖不同方向，但離奇的是2車駕駛都是撞上工程緩衝車的車禍，其中29歲張姓男駕駛受輕傷送醫。

第一起事故發生在上午8點37分，張姓駕駛行經南下122.8公里處，當時內側車道有輛緩衝車，正進行撿拾爆胎胎皮的作業，張姓駕駛從後方追撞，導致整輛車頭扭曲變形，汽車零件散落一地。

張姓駕駛供稱，他當時開啟自動駕駛，沒有注意到車前情況，因此不小心就直接撞上。事故現場在9點8分完全排除。

接著不到10分鐘，在上午9點17分左右，北上144.3公里處，再度發生轎車追撞內側車道清掃路面的緩撞車事故，也因事故導致中線及內側車道暫時無法通行，國道警方派員到場戒護，所幸現無人受傷。

國道二隊造橋分隊分隊長趙冠瑜說，2車駕駛都沒有酒駕，也呼籲用路人應養足精神開車上路，避免行駛途中打瞌睡，同時也要隨時注意前方路況，並保持安全距離。