許多青少年期盼的暑期將至，結伴出遊量增加，但也伴隨未成年無照駕駛隱憂，台北市政府警察局今（111）年初即祭出「扣車＋重罰」專案執法，只要無照駕駛遭取締，除了高額罰鍰外，車輛也會一併被扣留，統計111年1至5月未成年無照駕駛違規及事故件數均較去年同期下降4成，台北市警局表示，暑期將至，也將加強執法作為，防範未成年交通事故發生。

臺北市警局統計，自今年初祭出「扣車＋重罰」專案執法後，1至5月取締未成年無照駕駛違規計1103件、交通事故發生64件，均較去年同期下降4成，而違規案件中，又以闖紅燈、未戴安全帽、逆向行駛、超速等違規行為佔大宗，顯見青少年族群無照駕駛行為除不熟悉交通安全規則外，也缺乏安全防禦駕駛觀念，因而常造成嚴重交通事故及傷亡。

為達嚇阻效果及避免未成年被開單告發後仍持續駕駛影響用路人安全，警方除依道路交通管理處罰條例第21條規定，針對未成年無照駕駛處以6000元至1萬2000元罰鍰及施以道路交通安全講習，並依據處罰條例第85條之2規定移置保管車輛，另若車主明知未勸阻，則依處罰條例第21條第5項舉發，加罰車輛所有人6000元至1萬2000元罰鍰，並記該車違規紀錄一次。

臺北市警局呼籲，暑假到來部分青少年恐貪圖一時方便，尚未考取駕照便騎（駕）車上路，警方將強化執法及移置保管車輛作為，並即時提醒家長應善盡保護管教責任遏止再犯，避免傷了荷包及交通事故發生，共同來保護未成年及其他用路人的交通安全。