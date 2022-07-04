立法院2007年修法三讀通過開放550cc以上大型重型機車可以行駛國道，但15年來交通部卻以各種理由不准大型重機上國道。3名男子為爭取重機能早日上國道，昨天開車接連前往國道1號仁德、國道3號關廟等2個服務區，拉布條表達訴求，還將照片PO到網路。警方調閱監視器確認對方並未違規騎大型重機進入國道服務區，但仍強調將嚴格執法。

國道公路警察第四大隊調查，昨日下午2點39分左右，3名男子先駕駛自小客車進入中山高仁德服務區的停車格，下車後即穿戴重機車服與裝備，在服務區大門右側拉布條、拍照後，即快閃離開，全程大約7分鐘。

隨後，第八大隊也發現，昨日下午3點6分左右，有3名男子開車到國道3號關廟服務區，也在大門口拉布條、拍照後離開，全程大約19分鐘。國道警方調閱監視器比對後，發現與前往中山高仁德服務區的是同一組人。

國道四大隊重申，對於違規騎大型重機上國道的行為將嚴正執法，並加強攔查取締，以維護國道行車安全，籲請大型重機車友爭取行駛國道路權時，應該理性訴求，不要違規行駛未開放的國道，以免影響國道行車秩序、安全。