立法院2007年修法三讀通過開放550cc以上大型重型機車可以行駛國道，但15年來交通部卻以各種理由不准大型重機上國道。3名男子為爭取重機能早日上國道，昨天開車接連前往國道1號仁德、國道3號關廟等2個服務區，拉布條表達訴求，還將照片PO到網路。警方調閱監視器確認對方並未違規騎大型重機進入國道服務區，但仍強調將嚴格執法。
國道公路警察第四大隊調查，昨日下午2點39分左右，3名男子先駕駛自小客車進入中山高仁德服務區的停車格，下車後即穿戴重機車服與裝備，在服務區大門右側拉布條、拍照後，即快閃離開，全程大約7分鐘。
隨後，第八大隊也發現，昨日下午3點6分左右，有3名男子開車到國道3號關廟服務區，也在大門口拉布條、拍照後離開，全程大約19分鐘。國道警方調閱監視器比對後，發現與前往中山高仁德服務區的是同一組人。
國道四大隊重申，對於違規騎大型重機上國道的行為將嚴正執法，並加強攔查取締，以維護國道行車安全，籲請大型重機車友爭取行駛國道路權時，應該理性訴求，不要違規行駛未開放的國道，以免影響國道行車秩序、安全。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。