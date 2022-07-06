「今天烏克蘭，明天台灣！」台海兩岸長期存在戰爭威脅，加上近日俄烏戰爭激起國人的危機意識，前立委王義雄發起的「關懷生命追求和平」公投提案連署，6日抵達台南爭取支持，主張透過公投推動政黨代表與民間公正人士組成國是會議，並凝聚共識推舉常設談判代表，與大陸政府進行和平談判，以避免戰爭傷害兩岸人民生命財產。

「關懷生命追求和平」公投的主文為：「您是否同意政府應在本公投成立公告後三個月內召開政黨代表與民間公正人士各占一半的超黨派國是會議（女性須過半），凝聚共識並推舉常設談判代表，與大陸政府進行和平談判，以避免戰爭傷害兩岸人民生命財產？」

據了解，推動此一公投提案的海潮智庫，以高雄作為據點發起連署，第一階段連署門檻雖為1931人，但扣除可能有人資格不符，預計將爭取3000人連署，希望能在7月底之前達標。今天王義雄等人在國民黨台南市議員王家貞的陪同下，在台南市議會舉行「台灣人反戰自救運動」記者會，公開爭取連署支持時，王家貞也當場宣稱她的服務處將作為連署據點。

王義雄認為，和平要有談才有和，和平需要談判才能促成，為了取得台灣民間最大共識，擬以「國是會議」的機制，組成談判團隊，與大陸政府進行和平協商。至於國是會議的參與者，政黨代表與民間公正人士各半，且女性代表也應過半，畢竟女性對於戰爭是相對敏感，應該讓她們有更大的發言權。