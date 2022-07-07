環保署針對台電第四天然氣接收站的環評報告初審會議，於7日下午召開，會中台電提出了四接東移方案，將填海造地的位置東移至基隆港西防波堤外。對此，推動「基隆護海公投」的領銜人基隆市議員王醒之及「守護外木山行動小組」發出聲明表示，台電的東移方案將影響基隆港經濟發展，卻執意不重做環評，罔顧程序正義，更罔顧能源轉型之「轉型正義」與「環境正義」。

守護外木山行動小組指出，反對台電提出的四接東移方案有三個理由，其一是，台電宣稱東移方案將「完全保留海扇及潛堤區珊瑚」，但實際上將直接摧毀基隆市的水產動植物繁殖保育區（屬一級海岸保護區）與最後一段自然海岸近400公尺，已完全牴觸海岸管理法「天然海岸零損失」的立法目的。

其二，台電強調改建計畫是為了基隆發展，但東移方案直接影響基隆的產業命脈基隆港，並且恐造成基隆港、市社會面與經濟面的衝擊，嚴重衝擊基隆在地就業機會及人口，但整個環評過程未曾納入相關評估，未透過公開程序進行在地說明會。其三，東移方案與原案主計畫相比幾乎是全新的提案，不同於原計畫的範疇界定，所有的環境項目應依環評法重新調查。

環保署審查會中，部分環評委員也要求台電應針對東移方案對海岸及生態的影響做進一步說明。另外，也有環評委員質疑，台電是否有填海造陸以設置天然氣儲槽的必要性。