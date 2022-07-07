第41屆聯合國「國際民航組織」（ICAO）大會訂於9月27日至10月7日在加拿大蒙特婁以實體及視訊混合方式召開，外交部國際組織司司長吳尚年今天表示，我們爭取參與ICAO的各項工作持續不斷進行，國際社會支持我參與ICAO的聲量也繼續提升，今年具體推案方式，將在適當時機向外界說明。

吳尚年指出，基於我國民航及民生經濟發展需求，以及致力提升全球及區域飛航安全，政府持續推動參與ICAO，並盼使ICAO及國際社會瞭解到台灣是全球民航事務的重要利益相關方，尤其在疫後復甦期間，應獲接納與各國共同合作確保區域及全球人員、貨物之飛航安全流通與經濟發展。我國誠盼ICAO秉持專業中立，摒除政治因素，正視台灣實質參與ICAO各項會議、機制及活動之必要性。

吳尚年強調，我們爭取參與ICAO的各項工作持續不斷進行，國際社會支持我參與ICAO的聲量也繼續提升，例如去年加拿大外長賈諾（Marc Garneau）及美國國務卿布林肯（Antony Blinken）分別以發布公開信函及新聞稿等方式，重申支持我有意義參與ICAO等國際組織。英國及澳大利亞於今年2月發表「英澳峰會聯合聲明」，支持台灣以觀察員或賓客身分有意義參與國際組織。另加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）於本年5月在眾議院應詢，答復「加拿大是否支持台灣參與WHA及9月之ICAO大會」之提問，重申加拿大一貫支持台灣納入國際多邊場域與機構之立場。而在立法部門方面，除加拿大、比利時、捷克、法國、美國及友邦馬紹爾群島等外，歐洲議會昨（7月6）日更以壓倒性票數通過「歐洲及捍衛多邊主義」報告，支持台灣有意義參與ICAO等多邊機制之相關會議、機制及活動。

吳尚年表示，外交部與交通部民用航空局密切合作，在現有國際支持台灣拓展國際空間的動能上，持續和友邦及理念相近國家密切溝通協調，凝聚最大的國際共識和支持，穩健積極推案。