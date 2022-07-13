新北市府今天指出，明天將辦理「全民防衛動員暨災害防救（民安8號）演習」，將動員逾1800人及各式車輛200輛、無人機20架及直升機4架次參與，演習規模盛大，為歷年之最。

新北市政府今天召開民安8號演習前記者會，新北市副市長謝政達表示，因應國際情勢及天災應變，演練項目新增「戰時災害搶救」，規模盛大，為歷年之最。

新北市消防局副局長陳崇岳說，明天下午在塭仔圳重劃區及泰山捷運公園辦理實兵演練，選擇在塭仔圳舉辦，主要是因現場才拆遷逾千家廠商，有如戰爭現場，這次動員1800人，也是全國最大的演習規模。

陳崇岳表示，明天上午會先在慈濟板橋靜思堂辦理兵棋推演，運用多項智能科技、救災設備規劃兵推腳本；明天下午規劃緊急命令發布期間天災救援、戰時災害搶救、民物力動員與災民收容等3階段24項演練科目，以驗證兵推的各項救災議題。

消防局指出，為因應5G（第五代行動通訊技術）時代來臨，演習結合新北市各項防救災智能科技，加入中華電信與雷虎科技合作「空中無線基地台系統」及國震中心「現地型地震預警系統（EEWS）」與「5D（第五維度）智慧城市防救災平台」等，展現運用智能科技提升救災的效益。（編輯：戴光育）1110713