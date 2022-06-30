由捷熱能源（JERA）及科理歐永續能源（Corio Generation）共同合作開發的海鼎離岸風電計畫30日宣布，將參與爭取今年第三季的離岸風電第三階段區塊開發資格。

位於彰化外海，由海鼎一、海鼎二、海鼎三等3個場址組成的「海鼎離岸風電計畫（Formosa 3）」，2018年通過環評，且環評通過容量高達2.0GW。計畫啟始至今，專案團隊始終秉持支持臺灣淨零碳排、能源轉型及產業在地化的決心，以長期積累的風場場址知識和堅定的專案團隊信念為基礎，海鼎團隊與關鍵供應鏈將在確保產能下，致力實現產業關聯性要求，並順利推進專案開發。

海鼎團隊相信，潔淨風能開發應融入在地人文與生活傳承。專注於案場開發準備的同時，團隊積極參與人才培育與海洋、風能相關學術研究，其中包括提供彰化外海的海象資料予國立臺灣海洋大學進行科技部專案研究，及參與工研院推動成立的電網人才聯盟獎學金。海鼎團隊亦首創結合風力發電科普、環境教育推廣及文化知識傳遞的風能人文小旅行。海鼎團隊期盼透過堅實的團隊實力，攜手合作夥伴一同推動臺灣綠能發展。