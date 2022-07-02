桃園市觀音區今天上午瞬間大雨，台61線北上平面道路與觀音忠孝路口淹水，水深約1個輪胎高，一度有車輛受困、無人受傷。警方說，目前水已退，受困車輛也已被拖出。

桃園市政府警察局大園分局表示，上午7時許觀音一帶大雨，一度有車輛拋錨受困，駕駛只好先離開車內。

警方說，獲報後在現場拉起封鎖線並疏導車流，稍早淹水已幾乎退完，拋錨車輛也由相關單位協助拖出；這路段5月底也曾下雨淹水，導致車輛拋錨受困。

觀音樹林里長吳進昌呼籲相關單位儘速前往會勘、解決淹水原因。（編輯：李明宗）1110702