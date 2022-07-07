台中旅客遊苗栗三義 遇大雨連人帶車滑落山谷

家住台中22歲的林姓男子5日下午16時，欲從三義鄉開車返回台中，不料當時午後雷陣雨，加上他不熟悉路線，不慎滑落山谷，所幸他跟同車友人都有繫上安全帶，並在警消救援下脫困。

根據了解，當天午後雷陣雨下的又快又急，導致山區天雨路滑，林男又對道路不熟，結果滑落山谷邊坡。林表示，當時大雨導致視線不佳，驚覺不對時，車輛已經不小心打滑下一秒就滑落邊坡，他才趕緊撥打110向警方報案求助脫困。

苗栗警察分局三義分駐所副所長潘韋頌接獲報案後，立即趕赴現場，在三義鄉勝興車站往龍騰斷橋方向道路旁，發現林的車輛卡在樹幹上，警消到場後先將人員救出，車輛則委請拖吊業者協助脫困。

苗栗警察分局表示，近日午後雷陣雨雨勢又急又大，在視線不佳情況下應隨時注意道路狀況或暫停路邊。如果萬一不慎受困於山區或道路時，務必保持冷靜，不要慌張，可以透過手機定位傳送位置或是路旁電線桿編號，報警請警方前往協助。