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遇到氣功大師？臉書近期流傳一段行車糾紛畫面，一名駕駛打算用以迴旋踢踹倒另名駕駛，未料揮空，整個人還先重心不穩四腳朝天摔倒在地，目擊民眾還無情的放聲大笑，荒謬的情節在網路上掀起討論。

臉書粉專《記者爆料網2.0》日前貼出一段6秒影片，為汽車與機車發生行車糾紛，2名駕駛下車調停，穿著深色衣服的汽車駕駛情緒激動，先行抬腿來一記迴旋踢，未料完全沒踢到騎士，反而自己重心不穩摔得四腳朝天。在旁目擊全程，拿手機錄影的民眾還被逗樂，當街放聲大笑。

目前確切車禍地點與時間不詳，但影片曝光在網路上後，仍有不少網友調侃汽車駕駛荒唐的行徑，還笑稱機車騎士八成是氣功大師，才能不費吹灰之力撂倒汽車駕駛，「他在練習踢足球！」、「踢到氣功大師」、「這個碰大了」、「根本氣功」。

行車糾紛打架鬧事層出不窮，本月13日在台中也有熊貓雄外送員與另名機車駕駛當街打架，當時外頭正下著滂沱大雨，但兩人顧不得濕身與危險，在馬路上扭打成一團，被網友戲稱「您的外送員決鬥中」，事後涉案的2名駕駛均依違反社會秩序維護法移送裁處。