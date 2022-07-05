1群普通重型機車騎士在山路上欲迴轉，豈料，1騎士突然橫切衝出去，和重機擦撞倒地。（翻攝自記者爆料網公開版）

攔轎伸冤？網路流傳1段影片，影片中是在某山路上，一群騎著普通重型機車騎士，疑似停在公車專用格內欲迴轉，看著不少重機飛快而過，突然有1名騎士橫切跨越至路中央，後方4輛重機趕緊減速、閃避，但仍造成1輛重機與騎士擦撞，雙雙倒地；網友一見傻眼「到底在想什麼」、「這樣用肉身出來檔車，真的很危險」。

「記者爆料網」臉書日前上傳1段10秒影片，影片中可見約有9輛普通重型機車騎士，疑似停在某山路公車專用格子內準備要迴轉，此時，有1輛重機高速衝過，突然在格子內的1名騎士衝了出去要迴轉，但後方還有4輛重機正要通過，驚險一刻，3輛重機閃避過去，但仍有1輛重機急煞、減速，還是與該騎士碰撞，導致雙方車輛紛紛倒地，另外一側道路還有重機路過趕緊閃避，差點輾過被撞倒的騎士。

影片一出，網友紛紛留言表示，「又是三寶」、「到底在想什麼」、「不小心看了好幾遍」、「攔轎伸冤」、「傻眼，這到底是在幹嘛啊」、「碰！攔胡」、「這動作，跟之前想撞公車的路人一樣」、「這樣用肉身出來檔車，真的很危險」、「受到了什麼刺激，病的不輕啊」。