長腿妹不明原因路中間開門，不料擊落路過騎士，但她卻「頭也不回走掉」。

看起來是遇到奧客！行車紀錄器拍下新北市三重區福德北路上，有輛計程車礙於上班時間車潮多，無法立刻停在路邊放乘客下車，豈料，計程車車門突打開，直接敲到一旁騎士，下車的長腿妹竟然沒有道歉，還我行我素的直接走到騎樓下，被撞騎士趕緊追上去，2人便在騎樓下激烈爭吵。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」日前分享1段1分40秒行車紀錄器影像，事發地點位於新北市三重區福德北路上，由於在上班時間，前方福德北路與重新路口又是紅燈，導致機、汽車塞在路上，不少機車也趁縫隙往前鑽，此時，前方有輛計程車疑似被車潮擋住，無法切到路邊讓車上乘客下車。

長腿妹不明原因路中間開門，不料擊落路過騎士，但她卻「頭也不回走掉」。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

豈料，計程車門突然打開，下來一位長腿正妹，但計程車車門卻已撞到一旁雙載騎士，但長腿妹不僅沒道歉，甚至大力關車門，頭也不回的直接走到騎樓下，此時，計程車司機緩慢開向路邊與機車後座女乘客討論理賠事宜，然而，長腿妹疑似肇事逃逸，一直在騎樓下往前走，直到被遭撞騎士攔下，雙方在騎樓下激烈互罵，提供行車紀錄影像的頻道也在標題寫下「起床氣還沒消，開門撞到人直接轉頭走人」。

影片一出，網友紛紛留言表示「看起來是遇到奧客，司機應該很無奈吧」、「遇到這種乘客也是衰尾」、「真的可憐到司機了，跟客人一樣都會有責任」、「司機真的好衰，如果是付現的客人應該也很難追蹤到她」、「真的不敢相信是真實發生的」、「我行我素的女人，真的無奈」。