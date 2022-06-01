長腿妹駕車左轉害直行機車擦撞，義交趕緊向前指揮交通保護傷者，長腿妹也積極的關心倒地騎士。

騎車開車還是慢一點好！行車紀錄器拍下新北市三重區重新路五段中興南街口上，有輛長腿妹駕駛的小轎車欲左轉時，直行的機車煞車不及「碰」一聲撞到小轎車車尾，翻了一圈倒地，第一時間路口義消衝出去指揮交通，保護傷者，長腿妹也將車暫停路旁，積極地跑向路口慰問、關心傷者，並頻頻道歉。

YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」日前分享1段1分9秒行車紀錄器影像，事發地點位於新北市三重區重新路五段中興南街口上，有輛小轎車在車道上準備左轉，該轎車一看見機會要開始左轉，由於前方還有1輛清潔人員的機車緩行擋住去路，該輛小轎車也只好慢慢往前進，不料，有輛直行機車減速不及，煞車聲「吱吱」作響，下秒「碰」的一聲，騎士擦撞到小轎車車尾，翻了一圈倒地，一旁路人也發出尖叫聲，後方車輛也減速緩行通過現場，路口2名義交趕緊向前指揮交通，關心傷者狀況。

長腿妹駕車左轉害直行機車擦撞，義交趕緊向前指揮交通保護傷者，長腿妹也積極的關心倒地騎士。（翻攝自YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」）

小轎車也暫停在路旁，車上下來一位短裙長腿妹站在路口關心傷者，路口紅燈亮起，長腿妹趕緊衝往前慰問傷者頻頻道歉，只見傷者站了起來向長腿妹示意不要緊，提供行車紀錄影像的頻道也在標題寫下「汽車左轉，機車直行，醫院就在你身邊」。

影片一出，網友紛紛留言表示「妹子非常積極，100分的處理方式」、「至少駕駛的態度很積極，也感謝義交第一時間就衝出去保護傷患」、「大家騎車開車還是慢一點好」、「遇到這樣的駕駛，去談和解時，我想騎士心情會很愉快」、「再次應證道路設計上左轉車道偏移的重要性」、「騎士看到轉彎車沒有減速判斷也是滿勇的」。