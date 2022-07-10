花蓮今上午發生一起死亡車禍，一名21歲陳姓男子駕駛油罐車欲到加油站進行卸收作業，不過準備進入加油站時，疑因視線死角，不慎擦撞一旁機車，並輾壓倒地的騎士頭部，以致騎士當場死亡。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮今上午發生一起死亡車禍，一名21歲陳姓男子駕駛油罐車欲到加油站進行卸收作業，不過準備進入加油站時，疑因視線死角，不慎擦撞一旁機車，並輾壓倒地的騎士頭部，以致騎士當場死亡。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮今上午發生一起死亡車禍，一名21歲陳姓男子駕駛油罐車欲到位在壽豐鄉的加油站進行卸收作業，不過準備進入加油站時，疑因視線死角，不慎擦撞一旁騎乘機車的58歲謝姓婦人，謝婦從機車跌下後，頭部直接遭油罐車輾壓，當場死亡。警方表示，雙方均持有正常駕照，陳男無酒測，謝婦待驗，至於詳細肇因仍待釐清。

據監視器畫面指出，陳男今上午7時許，駕駛油罐車由台9線南往北行駛，準備到中油木瓜溪加油站進行卸收作業，不過行經201.5公里處，正要右轉進站時，疑因大車視線死角，不慎擦撞上騎在一旁同向的機車。由於油罐車重量大，騎士被撞擊後人直接從機車上摔倒在地，頭部下一秒直接遭油罐車輾壓，當場死亡。

警方表示，21歲駕駛油罐車的陳姓男子持有正常職業大貨車駕照，沒有酒測一事，車輛經過磅後，沒有出現超載行為；58歲謝姓機車女騎士則是持正常普重機駕照，酒測值則待驗。至於詳細肇因，仍待釐清。