警方最後還是將2名嫌犯順利帶回警局偵訊。（警方提供）

警方從嫌犯身上查獲的2把西瓜刀。（警方提供）

新北市新莊區昨（14）日深夜發生1起因債務糾紛所衍生的持刀恐嚇案，2名分別為22歲及23歲的黃姓男子，要與債主魏姓男子（21歲）談判還款事宜，沒想到竟攜帶西瓜刀前往，魏男見狀報警，警方趕往現場逮人，不過後續警方要將嫌犯押解回警局時，卻在途中發生車禍，導致舒姓男子（19歲）及余姓女子（19歲）等2人受傷送醫。

警方調查，魏男因借款6萬元給黃男，雙方本相約昨晚深夜11時許，在新莊鴻金寶廣場談判還款事宜，不料黃男竟偕同另名黃姓友人帶著西瓜刀赴會，魏男見狀後立即轉身逃跑，並打電話向警方報案，而2人也持刀在後追趕，警方獲報後，在附近查獲2名嫌犯及2把西瓜刀，並將2人逮補要帶回警局訊問。

不料警方在押解2人返回警局途中，警車行經新莊龍安路與民安西路口時，與右側路口駛出的機車發生事故，導致機車駕駛舒男全身擦挫傷，後座余姓女乘客則意識不清，被送往醫院急救。

據警方調閱相關監視器發現，警車沿民安西路往新樹路方向直行，在接近龍安路口時，恰好為號誌轉換期間，雖警車全程開啟警示燈並鳴警笛，但仍與舒男從右側路口騎來的機車發生撞擊，現場駕駛皆無酒駕情況，後續由交通分隊進行採證，肇事責任則尚待釐清。