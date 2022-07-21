國1南下五股段5車連環撞 國光客運 6人受傷車流紫爆 08:022022/07/21 中時新聞網 戴志揚 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國1南下五股段國光客運撞工程車，7人受傷車流紫爆。(翻攝國道即時路況影像) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國道1號南下35公里五股交流道至泰山路段，今（21日）上午7時許發生一起車禍意外。一輛國光客運大客車與3輛自小客及1輛小貨車發生連環追撞，造成大客車司機及乘客在內6人受傷，駕駛還一度受困在車內，新北消防局獲報後派員搶救，將駕駛救出送醫後已無大礙，另外5名乘客則僅是擦傷，目前警方也正釐清事故原因，但因適逢上班時間，造成該路段一度大回堵，目前仍在排除中。 #國1南下五股 #客運撞工程車 #車禍意外 #五股路段 #駕駛受困 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國道1泰安段小客車自撞護欄2人受傷 1女遭噴飛車外 15:132022/06/07 社會 澎湖20歲男自撞護欄困駕駛座 呈瀕死性呼吸急送醫 09:482022/07/06 社會 雙違規影像曝光！19歲女騎士雙載闖紅燈 遭提早左轉小黃撞飛 21:202022/04/27 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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