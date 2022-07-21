國道1號南下35公里五股交流道至泰山路段，今（21日）上午7時許發生一起車禍意外。一輛國光客運大客車與3輛自小客及1輛小貨車發生連環追撞，造成大客車司機及乘客在內6人受傷，駕駛還一度受困在車內，新北消防局獲報後派員搶救，將駕駛救出送醫後已無大礙，另外5名乘客則僅是擦傷，目前警方也正釐清事故原因，但因適逢上班時間，造成該路段一度大回堵，目前仍在排除中。