苗栗縣造橋鄉坤輿掩埋場試營運，業主企圖突襲載料進場引爆與抗議群眾衝突，造成員警及民眾共8人掛彩，警方當場逮捕2名現行犯，並針對坤輿公司違法脫序保全人員行為，檢視蒐證影像，一一追究刑責，決不寬貸。衝突中現場自救會人員有3男3女受到輕傷，其中一名男子被打到上衣都被剝光，急救時上半身滿是傷痕。

警方指出，現場指揮官竹南分局長廖修鴻在場指揮，立即將雙方人員隔離，以維護現場秩序及安全，衝突中現場自救會人員有3男3女受到輕傷，坤輿科技公司保全人員1男及1名員警受傷，合計受傷8人，其中3名被辣椒水噴到的民眾，經清消後均無大礙，有第1時間通報本縣消防局救護車分別送大千及署立苗栗醫院就醫。

坤輿掩埋場衝突8傷，民眾全身傷曝光，2施暴黑衣人已遭逮捕送辦。(李京昇翻攝/民眾提供)

縣警局表示，坤輿掩埋場公司，向縣府環保局申請於7月21、22兩天實施全量試運轉，於21日凌晨3時許，坤輿科技公司雇用保全工作人員約400人、8輛遊覽車前往掩埋場，警方為維護現場人員安全，在周邊道路設置攔查點逐一盤查過濾可疑人車，強力防止暴力事件發生。

警方表示，現場「反坤輿自救會」成員及村民動員60餘人到場抗議，意圖在掩埋場大門口阻止試運轉載運垃圾車輛進入。凌晨3時許，坤輿公司出動怪手及保全人員，為順利讓試營運車輛進入掩埋場，意圖移開門前石塊及圍欄，造成雙方對峙，現場爆發衝突，警方立即逮捕坤輿公司噴灑辣椒及丟擲椅子的現行犯2名，並帶回偵詢依現行犯移送偵辦，另針對其他不法分子蒐證調查後依法偵辦。

縣警局說，苗栗縣警局規劃動員制服警力122人、蒐證警力37人，並向內政部警政署申請機動保安警力120人，共動用警力279人。

苗栗縣警局長陳武康親臨現場指揮並表示，警察本於「行政中立」及「依法行政」立場，全力維持現場秩序及人員安全，對於違法脫序及蓄意滋事者，將依法蒐證嚴辦，公權力不容受到挑戰。

縣警局長陳武康再次重申警方執法立場，嚴重譴責暴力行為，呼籲不論是坤輿公司或是自救會成員，仍應秉持理性表達訴求，對於暴力行為，警方絕不手軟，強勢執法。

陳武康並要求環保局科長，配合稽查載運廢棄物的坤輿公司車輛，經檢視司機所持有磅單，地點在新北市，與環保局規定不符，當場掣單告發違規停車7件，並強力執法，要求14輛貨車調頭駛離，順利將坤輿全運量試營運陳抗案劃下句點。