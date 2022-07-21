台北市大安區一家五星級飯店昨（20日）下午有房客在房內自戕身亡，因該房客遲遲未退房，房務人員打開房門才發現其陳屍床上，明顯死亡。據了解，自戕的房客為羅姓男子，曾是竹聯幫東堂大哥，綽號為「二寶」，退隱江湖多年，近年與道上鮮有聯繫。

大安區一間五星級飯店昨日發生命案，房務人員發現67歲羅姓男房客遲遲沒退房，開門一見才發現其早已陳屍床上，明顯死亡，床上還擺著一把手槍，嚇得趕緊報警處理。

據了解，死者羅男曾為竹聯幫東堂大哥，綽號為「二寶」，退隱江湖多年，近年也鮮少與道上聯繫。

警方到場採證，發現房間無外力介入痕跡，羅男的左胸有一處槍傷傷口，疑擊中心臟當場死亡，警方在現場找到羅男遺留的字條，羅表示自己久病厭世，警方目前排除他殺的可能，將持續追查槍枝來源。

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