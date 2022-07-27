日本實力派搖滾歌手LiSA，先前為動漫《鬼滅之刃》演唱主題曲〈紅蓮華〉而使人氣暴漲，被封為「新世代歌姬」，即使2020年1月宣布與大3歲的帥氣聲優鈴木達央登記結婚，也絲毫不影響她的人氣。不過，兩人結婚還不到1年半，就爆出老公出軌、事業全毀，還一度想要輕生，讓外界認為兩人婚姻岌岌可危，但近日卻傳出兩人關係已逐漸修復還偷偷的舉辦婚禮，讓粉絲們相當驚訝。

LiSA與聲優老公鈴木達央登記結婚後，礙於疫情加上工作忙碌一直遲遲沒有舉辦婚禮，但沒想到卻爆出鈴木達央帶女粉絲回家偷吃的消息，讓LiSA備受打擊，身體開始出現狀況，只好全面暫停演藝工作，讓粉絲們相當心疼且憤怒，好在她經過休息、調養後已復出繼續演唱，才讓粉絲們鬆口氣。

但渣夫鈴木達央的形象卻因此全毀，手中的9個配音工作一一丟失，加上他曾私底下給小三聆聽尚未正式公開的歌曲，重踩業界保密義務的地雷，讓他成為業界的拒絕往來戶，聲優事業幾乎停擺，只剩日版《魔道組師》廣播劇配音工作仍持續延用，在多重打擊下一度傳出他想不開輕生，雖然在鬼門關前被救回，不過與LiSA的婚姻也進入離婚倒數。

LiSA的友人透露她看到丈夫身心憔悴的模樣相當不忍，因此決定原諒丈夫，攜手走過低潮並努力經營婚姻，近日他們也選在老公的家鄉愛知縣完成終生大事，現場只邀情親友出席。另外，婚禮當天他們除了選擇在一間歐風餐廳進行戶外婚禮外，還特別請來東京知名的花藝師前來布置會場，光婚禮展示區就花費了約15萬日幣（約台幣3.3萬元），花藝師也曾在推特上公開過現場的照片，兩人的婚事才因此曝光。對此，LiSA的經紀公司則回應「私事不便回答」，仍在網路上掀起熱議。

花藝師曾在網路上公開兩人婚禮時的現場布置。（圖／twitter）

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