南投縣草屯鎮康建生技公司，14日晚上發生行刑式槍決命案，造成４死1重傷震驚社會，目前警方根據目擊者和員工描述，懷疑曾經與死者之一洪姓女課長有官司糾紛並曾打傷洪女，並嗆要「殺死妳」的李姓離職員工涉嫌重大；凌晨發現李嫌逃往台中市霧峰方向，並將機車棄置在當地，刑事局和南投縣警局荷槍實彈前往圍捕，但尚未發現蹤跡。

據了解，李姓員工因為操作機器問題，與洪姓女課長發生齟齬，在該公司尾牙宴上就放話，過年後會有好戲可看。2014年2月間洪姓女課長騎車回家途中，被1輛車擋住去路，1名戴口罩、穿著帽T的男子，從駕駛座出來，就持鐵棍攻擊她的頭部及身體，還大喊「我要讓妳死、打死妳」；洪女拚命逃離現場被送醫急救，後來控告李男涉嫌殺人未遂。

在門口的家屬雙手合十面露哀傷，直喊「叔叔一路好走」，悲痛神情全寫在臉上。（吳建輝攝）

法院審理時，李男提出不在場證明，獲法官採信，因此判決無罪，檢察官提起上訴，被台中高分院駁回；但究竟當時是何人行凶？迄今仍未逮到人成為懸案。

草屯鎮康建公司地處偏僻，警方研判兇嫌應該是熟人所為。根據員工指出，李姓離職員工身高180公分，跟兇嫌身材同樣高壯懷疑是同1人回來尋仇。警方凌晨根據監視器畫面，發現兇手作案後騎機車逃往台中市霧峰方向；還在當地將機車棄置，警方在霧峰尚未發現李男蹤跡，正全力追緝兇手下落中。