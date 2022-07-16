南投草屯康建生技槍殺4死命案，康建生技前員工李鴻淵槍擊5人，共4人死亡1人重傷，康建生技負責人賴敏男生還，目前還在台中榮總加護病房觀察中，他逃亡的過程故佈疑陣，棄車、棄手機，14日晚上7點多抵逃往位於台中市北區的養生會館，找擔任養身館經理的賴姓同鄉友人協助，還提供盥洗衝去李嫌身上血跡，該名賴姓經理昨一併遭逮捕送辦，訊後依藏匿人犯罪嫌，以5萬元交保。

李鴻淵昨14日傍晚犯案後，騎著死者的機車逃逸，並未返回住處，反而預先將手機留在雙東里住處，故佈疑陣讓警方攻堅卻撲空，他犯案後，先是騎摩托車逃逸，再棄車換計程車到霧峰向過去的同事借跑路費用後，晚上7點半左右，搭車前往位於台中市中清路上的養生館藏匿。

至於為何能藏匿在養生館夾層還能洗澡，據警方調查，該養生館的賴姓經理是李鴻淵草屯的同鄉，因此收留他，讓他藏匿5養生館未對外開放的5樓夾層、並讓他使用4樓的員工宿舍浴室盥洗，該經理目前也被警方帶回偵辦。