克里夫蘭騎士端出了隊史最大合約來續約年輕後衛加蘭（Darius Garland），這是5年1.93億美元（新台幣57.5億）的頂級新人合約，加蘭確定成為騎士未來幾年的核心人物。依照勞資協議，如果加蘭下一季入選前三隊，合約可上漲到2.31億美元。

詹姆斯（LeBron James）2017-18球季在騎士的年薪約3300萬美元，加蘭的新合約從2023-24球季開始生效，屆時就會追上詹姆斯當年的年薪，成為騎士隊史最貴的球員。加蘭的舊合約還剩最後一季892萬美元。

加蘭是2019年選秀第5順位，首季打得分後衛，場均12.3分、3.9助攻，投籃命中率40.1%。騎士非常器重他，視他為球隊擺爛之後重建的救世主，當時騎士出清球員的時候就是「除了加蘭皆可賣」。騎士的悉心栽培很快獲得回報，加蘭上季轉為控衛，蛻變到21.7分、8.6助攻、命中率46.2%、外線38.3%，還有89.2%罰球命中率，首度入選明星賽。

騎士2018年輸掉總冠軍賽，詹姆斯離開之後球隊開始擺爛，直到上個球季44勝38負成功重返5成勝率。加蘭在這段時間迅速成長，在今年度最佳進步獎票選，加蘭位居第3，雖然他的第一名選票較少，但總分勝過勇士「浪花小子」普爾（Jordan Poole），最後獲獎者是灰熊莫蘭特（Ja Morant）。