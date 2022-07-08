才剛接下湖人總教練職位的漢姆，日前接受專訪談到「忍者龜」韋斯布魯克，口中完全只有稱讚的話，甚至認定韋斯布魯克是先發不二人選，擺明就想拉攏韋斯布魯克，不過《ESPN》記者麥克曼納明表示，漢姆的這番稱讚，只是擔心韋斯布魯克開季還在湖人陣中罷了。

「我認為韋斯布魯克太早被看扁或看衰了，」漢姆表示，「我跟他有很好的面對面交流，一起吃飯或傳訊聊天，我愛他！因為他的心態與方法，看他如此偉大的球員，卻在這個聯盟被討厭，所以我有一個清晰如何使用他的計畫，我想他會越來越好的。」

聽到漢姆這番稱讚韋斯布魯克的話，麥克曼納明今天表示，這可以解讀成首次擔任NBA總教練的漢姆，相當精明與聰明的完全體現，因為湖人上季很多事情都出錯了，其中最主要的問題之一，就是湖人前總教練佛格跟韋斯布魯克之間毫無交情。

「目前存在很大的可能性，到了下個球季開幕戰那天，韋斯布魯克或許已經不在湖人陣中，」麥克曼納明說，「但假如韋斯布魯克還在陣中，漢姆已經建立所有合適的基礎工作，跟他展現讓步與尊重，這樣下去的話，起碼新球季韋斯布魯克不會再跟總教練對抗。」