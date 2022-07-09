根據《洛杉磯時報》記者布哈9日爆料，希望能跟厄文重新在湖人聯手的「小皇帝」詹姆斯，目前已經開始從幕後施壓，期望湖人高層趕緊想出辦法完成這筆交易案，問題是當前湖人只想招募希爾德或透納等人，再次跟詹皇在補強想法上鬧出分歧。

這種情況就跟去年夏天一模一樣，當時湖人已跟效力國王的希爾德談好交易，就連庫茲馬都準備好要去國王打球的心理準備，卻因韋斯布魯克想要回到家鄉洛杉磯打球，詹姆斯與他的王牌經紀人瑞奇保羅聯手促成這筆交易，也讓希爾德交易告吹。

結果湖人上季面臨災難性的一個球季，不僅傷痛頻傳，韋斯布魯克明顯無法融入湖人團隊，跟詹姆斯、安東尼戴維斯的搭配更是糟糕，湖人弄到連附加賽都沒辦法打的窘境，雖然湖人馬上開除前總教練佛格，所有人卻很清楚問題還是在韋少身上。

不過當前厄文跟韋斯布魯克互換交易的最大問題，還是籃網希望湖人可以給出更多首輪選秀權當作籌碼，湖人卻不願意做出如此豪賭，才讓這筆交易暫時擱置，可是隨著詹姆斯開始對高層施壓，相信湖人這次還是很有可能接受詹皇「要脅」的。