台南1名陳姓工人與王姓男子發生行車糾紛，陳男竟在路邊朝黃男大罵：「我活到60幾歲，沒有看過像你這麼垃圾的」，黃男氣得報警提告，陳男辯稱當時在自言自語，但法官不採信說詞，依公然侮辱罪，處陳男罰金新臺幣5000元，可上訴。

據判決書指出，陳姓工人於111年2月上午7時許，在台南市永康區溪頂寮橋上，與王姓男子發生行車糾紛後，竟公然大聲辱罵王男：「我活到60幾歲，沒有看過像你這麼垃圾的」，導致王男覺得人格及社會評價受到陳男的損害，便報警提告。

陳男在偵查時坦承確實對黃男有說：「沒有看過像你這麼垃圾」等語，但否認涉犯公然侮辱罪，他表示：「我雖然有講這些話，但這些話並不是針對王男，我是站在旁邊自言自語」，法官勘驗現場錄音影光碟，認定陳男確實於不特定人得共見共聞之場所，朝黃男方向辱罵，認為陳男辯詞為推卸責任，故不採信陳男說詞。

法官表示，陳男不思以理性態度溝通解決問題，僅因行車糾紛公然辱罵王男，缺乏尊重他人名譽之法治觀念，且陳男犯後否認犯行，態度不佳，也未獲得王男原諒；考量陳男僅國小肄業，職業為粗工，家庭經濟狀況勉持，依公然侮辱罪，處陳男罰金新臺幣5000元，如易服勞役，以新臺幣1000元折算1日，可上訴。