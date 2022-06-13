韓國政府13日表示，當地大卡車司機抗議活動正式進入第7天，整個韓國的物流被迫中斷以及延誤，但不幸地，雙方對話宣告破裂。外界認為，這場大罷工若無法在近期劃下句點，勢必造成更多實質損失。

7日凌晨起，韓國大貨車駕駛開始罷工，以保證基本工資為主要訴求，因應大漲的燃油費用。根據韓國政府統計，目前這場大罷工中斷全韓物流網，包括汽車、鋼鐵以及水泥等產業，在這7天共損失1.6兆韓元左右，約12.4億美元。

其實在12日，罷工的韓國大卡車工會曾與當地政府一度達到共識。但在13日，雙方雖極力找尋解決方案但分歧太大，無奈還是宣告破裂。工會不滿地聲稱，不會退讓將繼續罷工。

韓國政府出來喊話，目前全球供應鏈斷鏈依舊，加上原物料價格又在高檔，若罷工造成物流中斷過久，韓國的經濟以及整個產業的損失將會很大。因此，應要迅速解決罷工問題。

韓國政府指出，這場罷工迄今讓汽車零組件運輸作業受阻，造成約5,400輛汽車難產，汽車業者有大概2571億韓元損失。同時，鋼鐵製造業者的虧損約為6,975億韓元，浦項鋼鐵也暫停位於浦項地區部分煉鋼廠營運。

韓國政府表示，由於物流大中斷，大多數水泥公司被迫減產，因為水泥儲存槽已經快要滿出來了，且預計本周的損失將會更大。12日，韓國貨櫃吞吐量最大的釜山港，作業量僅是平日正常時候的25%而已。同時，另個主要的港口仁川，也減量至一般時的8成附近。