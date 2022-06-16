根據16日最新官方資料，在中央政府擴大財政支出幫助景氣復甦之下，韓國國債首次超過1千兆韓元，約7,811億美元的重要里程碑。

截至4月底，韓國政府債務金額達到1,001兆韓元歷史新高，月增19.1兆韓元。而一國的國債多少也攸關該國財政是否健康，韓國財政赤字縮減為37.9兆韓元，低於2021年同期的40.4兆韓元。

韓國2022年前4個月稅收總額為245.9兆韓元，年增28.3兆韓元，因為搭上近期景氣復甦的順風車，讓韓國營所稅、個人所得稅以及增值稅都有成長。因此，只要經濟能得以一直成長，韓國的稅收也有機會同步再增。

此份報告指出，到2022年底，韓國公債預估將增至1,068.8兆韓元，其中，地方政府的債務也可望達31.1兆韓元。5月份，韓國國會通過了一項金額有62兆韓元的追加預算案，主要是提供給小韓企因抗疫而營運受創的補助金。

2021年，韓國政府在新冠疫情期間增加公債釋出量，使得包括中央以及地方政府公債，還有借款在內的韓國國債總額，曾高達967.2兆韓元，當時也一度創下新高紀錄。