韓國新冠疫情雖明顯降溫，但市場擔心通膨大漲會衝擊到經濟成長，因此，韓股20日大跌並失守2400整數關卡，收在2,391.03點，跌49.9點或2.04%。同時，韓元也大貶，外資賣超6620億韓元，韓國股匯市皆創1年新低點。

韓國政府統計，當地最新單日確診人數，已降至5個多月新低僅3500多例，表示Omicron病毒的傳播速度正在減緩中。目前，全韓國大概5100多萬人口中，已有約1828萬民眾染疫。

為了壓制大漲的通膨不要影響到經濟，韓國政府除了一直升息外，現在又宣布再減收燃料稅，同時也鼓勵當地民眾多利用大眾交通系統，希望可以順利度過目前進口能源價格大漲的困難時刻。

三星電子收跌1.84%，SK海力士跌1.97%，Naver跌1.47%，三星生物製藥也跌1.2%。至於要繼續擴大跟法國輪胎製造業者米其林合作關係，為自己即將推出的一系列電動車車款，打造特有高檔車用輪胎的現代汽車，則是逆勢收漲0.29%。

韓元兌一美元價位在1,292.4附近，韓元貶5.1元。