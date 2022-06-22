韓媒22日報導，韓國汽車製造業者起亞，將在韓國國內銷售的電動車(EV)內，安裝中國大陸寧德時代(CATL)所生產的電池。若果真如此，這將是採用非韓國業者的電池，首度在韓國市場內銷售的電動車款。

根據起亞內部透露，自家的小型休旅Niro決定採用寧德時代的電池產品，是為了分散風險以及營運等不同的考量。因為Niro走的是大眾路線，因此想要利用較低製造成本當成競爭優勢。

不過，起亞或寧德時代，雙方並沒有針對以上合作報導立即發表評論。產業分析師指出，韓國車商若想一方面提高銷售量，另一方面又要確保電池夠用，只依賴少數幾家供應商的話的確是一種風險。

調研單位SNE Research統計，全球最大電池製造業者寧德時代，知名客戶群包括美國特斯拉以及德國福斯等。目前，在全球高達數百億美元的EV電池市場中，享有至少35%市占率。

據悉，現代汽車以及起亞要在韓國國內市場販售的EV車款，只採用同樣是韓國的電池業者LG Energy Solution以及SK On所生產的商品。根據SNE Research資料，韓國電池3傑，包括最大的LG Energy Solution、SK On還有三星SDI，全球EV電池市占率至少有25%。